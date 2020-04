Wet bedreigt minderheidsreligies Sri Lanka

Colombo

Een nieuw wetsvoorstel wil de boeddhistische meerderheid in Sri Lanka 'beschermen' tegen religieuze minderheden. Bekering als gevolg van dwang of misleiding zou dan worden verboden. Dat meldt Open Doors. Christenen in het land maken zich zorgen over het voorstel. Eerdere voorstellen om een antibekeringswet in te voeren strandden. <

