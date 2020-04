Nergens wordt een kerkdienst met 30 man gehouden

Amersfoort

Dat blijkt uit een inventarisatie van deze krant. Dit wijkt af van de suggestie op sociale media en in de politiek dat kerken de grenzen opzoeken door op zondag met de maximaal toegestane dertig personen samen te komen.

In plaats van de gebruikelijke samenkomsten beleggen kerken op zondag helemaal geen diensten meer of komen ze met zo min mogelijk mensen samen voor een online-uitzending. Dat is dan met een voorganger, een of twee ambtsdragers (een ouderling en diaken), de beheerder van het gebouw (de koster), eventueel een organist of musicus en zo nodig een geluidstechnicus.

