‘We gaan tijdens Suikerfeest vast volop facetimen met elkaar’

Het plein van de Al-Haram Moskee in Mekka is leeg, zoals ook het Sint Pietersplein in Rome leeg is. Voor moslims zijn de maatregelen tegen het coronavirus ingrijpend. Hoe beleven ze nu hun geloof? Vijf moslims vertellen hoe ze met deze crisis omgaan.

Het plein rond de Kaaba in Saudi-Arabië was enige tijd helemaal gesloten. Daarmee trof het coronavirus de islamitische wereld in haar religieuze hart. Half maart mochten er weer mensen komen. (beeld afp)