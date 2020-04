‘De kerk verkopen? Absoluut geen optie’

Nana Baiden is pastor van een multiculturele kerk in Amsterdam, die in de financiële problemen komt door de coronacrisis. De hypotheek van het gebouw moet betaald, maar de inkomsten liggen stil.

Amsterdam

Het is een eenvoudig gebouw, waar de gemeente van pastor Nana Baiden normaal gesproken op zondag samenkomt. Aan de buitenkant verraadt niets dat het een kerk is, behalve de wapperende vlag met de naam van de kerk erop. De witte blokkendoos op een industrieterrein in Amsterdam-Zuidoost, ingeklemd tussen autobedrijven, is Baiden dierbaar. ‘Ik heb hier mijn kantoor, waar ik vier dagen per week ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .