Felle kritiek op Amerikaanse evangelist die Amazone wil bezoeken

De Amerikaanse evangelist Andrew Tonkin wordt ervan beschuldigd plannen te maken om inheemse volken in het Amazonewoud op te zoeken. De angst is dat hij het coronavirus aan hen overbrengt.

De Amazone in Brazilië. (beeld afp)

Terwijl het aantal coronabesmettingen in Brazilië dagelijks oploopt, mag niemand zomaar het reservaat betreden van de mensen die geïsoleerd in de Amazone leven. Zij staan erom bekend een extreem kwetsbaar immuunsysteem te hebben. Een virusinfectie zoals griep kan voor hen dodelijk zijn. Missionair werk onder deze groepen is nu helemaal verboden door het agentschap dat daaro..

De beschuldigingen aan het adres van de evangelist komen van twee inheemse leiders van groepen die aan de rand van de Amazone wonen. Zij uiten hun grote zorgen en felle kritiek tegenover Mongabay, een website dat nieuws brengt over milieuwetenschappen, energie en duurzaamheid. José Carlos Meirelles, iemand die meewerkte aan het beleid van het agentschap om geen contact t..

