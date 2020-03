Handreiking voor pastoraat tijdens de coronacrisis: pastoraatencorona.nl

Aan de handreiking werkten ethici en praktisch theologen samen. De Tilburg School of Catholic Theology (Anton ten Klooster), de Theoligische Universiteit Kampen (Ad de Bruine en Hans Schaeffer) en de Protestantse Theologische Universiteit (Theo Boer). Zij vroegen ook hulp van mensen die in de zorg of de uitvaartbranche werken. De bedoeling is dat de handreiking wordt gebruikt in het pastoraat v..

De schrijvers stellen dat kerkelijk werkers, pastores en voorgangers in de frontlinie staan van de coronacrisis. ‘Zij zien om naar mensen in nood en lopen daarbij zelf risico’s. Zieken en stervenden bijstaan is een roeping van de kerk, maar hoe geef je dat vorm in deze omstandigheden?’ De handreiking gaat in op ‘bouwstenen’ van het pastoraat, zieken verzorgen en doden begraven. Als patiënten..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .