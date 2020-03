Dominee Paul den Hertog is na ic-opname weer thuis: ‘Opeens zie je scherp wat echt telt’

Amsterdam

De eerste zondag na de coronacrisis dat er weer kerkdiensten gehouden mogen worden – dominee Paul den Hertog (62) kan niet wachten. ‘Wat zal dat mooi zijn. Samen heel veel lofliederen voor God zingen, avondmaal vieren, elkaar weer ontmoeten. Ik kijk er ver-schrik-ke-lijk naar uit.’

Paul den Hertog is predikant van de samenwerkingsgemeente De Bron van christelijk- en Nederlands-gereformeerden in Amsterdam. Alle woorden die hij ooit als dominee gesproken heeft – over vertrouwen en een God die nabij is – zijn opeens ook voor hemzelf. ‘Psalm 91 treft me de laatste tijd heel erg, waar God zegt: “in de nood zal Ik bij je zijn”. Collega Klaas de Vries preekte daar een goede w..

