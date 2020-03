Opstandige kerken in Zuid-Korea verspreiden het coronavirus. Daar trekken ze zich weinig van aan

Het coronavirus grijpt om zich heen in een toenemend aantal Zuid-Koreaanse kerken, die drukbezochte diensten koste wat kost laten doorgaan. Ondanks dat de regering (religieuze) bijeenkomsten verbiedt en dreigt met sancties, worden kerkleden steeds opstandiger.

Kerkleden in Zuid-Korea dragen mondkapjes om zichzelf te beschermen tegen het coronavirus. (beeld afp)

Seoul

Met 22 nieuwe bevestigde coronapatiënten die verbonden zijn aan de protestantse kerk Manmin Central in Seoul, staat in Zuid-Korea opnieuw een kerkelijke gemeenschap in de schijnwerpers. Volgens de Zuid-Koreaanse regering gaat het om een sektarische kerk die ‘ondanks het bevel van de regering om sociale afstand te bewaren, doorgaat met het houden van bijeenkomsten.’

De predikant en kerkleden zouden begin maart besmet zijn geraakt na een bijeenkomst waarbij tweehonderd mensen aanwezig waren, om zich voor te bereiden op het houden van online diensten. Inwoners vermoeden dat kerk ook verantwoordelijk is voor verspreiding van het virus in het zuiden van het land. Zeventig leden van de kerk zijn begin deze maand naar Muan, de geboorteplaats van Lee Jae-rok, ..

