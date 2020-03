De famlie Boonen verhuisde 'missionair' naar Tilburg. 'We waren er nog nooit geweest.' (beeld fotostudio christy)

Amersfoort

Verhuizen van een christelijk dorp naar een stadse achterstandswijk om daar het goede voor de buurt te zoeken. Of naar een ontkerkelijkt gebied, om daar contacten op te bouwen en te laten zien wat het betekent om vanuit het christelijk geloof te leven. Of naar een plaats met een krimpende kerk of missionair initiatief dat wel wat versterking kan gebruiken.

Het zijn drie voorbeelden van ‘missionair verhuizen’, een nogal binnenkerkelijk term voor een uitgesproken buitenkerkelijke stap in het leven. De IZB, een vereniging voor zending in Nederland, komt geregeld mensen tegen die uit ideële overwegingen van woonplaats willen verwisselen en komt daarom met een Gids voor missionair verhuizen. Dat helpt om jezelf eerlijk te bev..

