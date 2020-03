Duizend lokale initiatieven sluiten aan bij #nietalleen

Mensen die hulp willen bieden of nodig hebben, kunnen dat sinds vorige week kenbaar maken via het telefoonnummer 0800-1322 of via de website nietalleen.nl. Ruim duizend lokale initiatieven sloten daarbij aan.

De meeste mensen die een vraag indienen willen een praatje maken. Ook de vraag of iemand boodschappen kan doen komt veel voor. Mensen vragen steun bij mantelzorg of zoeken hulp bij het gebruiken van een tablet, laptop of telefoon.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .