Liveblog: Politie maakt einde aan anti-coronafeestjes. Paus geeft uitzonderlijke urbi et orbi-zegen op leeg Sint-Pietersplein.

In dit liveblog houden we u op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van geloof en kerk rond de coronacrisis.

[15.57] Duizend lokale initiatieven sluiten aan bij #nietalleen

Bij het onlineplatform #nietalleen zijn inmiddels ruim duizend lokale initiatieven aangesloten. Dat maken de organisaties die het platform zijn gestart bekend.

[15.20] Digitaal kaarsjes branden in Zwolle

Wie vanwege de coronacrisis thuis blijft en toch een kaarsje wil branden, kan dat nu digitaal doen. Het dominicanenklooster in Zwolle maakt dat mogelijk. Op de website van het klooster kunnen mensen hun naam achterlaten, een intentie delen en een virtueel vlammetje ontsteken. ‘Let er op dat je geen al te persoonlijke gegevens achterlaat. De tekst is voor iedereen te lezen’, waarschuwt het klooster op de website.

Kaarsje branden kan nu ook digitaal via onze website: https://t.co/Ffp0WINtjx pic.twitter.com/3UfOnYKuzD — Kloosterzwolle (@kloosterzwolle) March 28, 2020

[14.45] Dodental door corona nu op 639

Het coronavirus heeft inmiddels 639 levens geëist in Nederland. Dat zijn 93 overledenen meer dan een dag eerder bekend was.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) maakte de laatste cijfers zaterdagmiddag bekend. Meldingen over sterfgevallen komen soms pas na enkele dagen binnen, aldus het RIVM.

[14.30] Politie maakt einde aan anti-coronafeestjes, jongeren beboet

Op verschillende plekken in het land heeft de politie moeten ingrijpen omdat jongeren ondanks de coronamaatregelen feestjes hielden.

[12.30] Hour of Power past programmering aan

Aangepaste programmering Hour of PowerHour of Power, dat iedere zondagmorgen van acht tot negen op RTL5 wordt uitgezonden, heeft de programmering omgegooid. Dat meldt presentator Jan van den Bosch. Nu de coronacrisis heeft toegeslagen, zijn er nieuwe opnamen gemaakt.

In de eerste gewijzigde uitzending, komende zondag 29 maart, praat Van den Bosch met ChristenUnie-fractieleider Gert-Jan Segers. Segers deelt zijn zorgen over de coronacrisis maar spreekt ook van een voelbare lotsverbondenheid onder de mensen. Dit gaat over leven en dood, zegt Segers. De vraag waar God is in deze crisis, vindt hij een diepernstige vraag. Die Segers niet kan beantwoorden. ‘Ik weet het niet.’ Maar hij gelooft wel dat God er bij is. ‘Wat is zijn belofte? Ik ben er bij.’

Volgende week komt de Utrechtse arts Gor Khatchikyan aan het woord. Volgens Van den Bosch zijn de kijkcijfers (waarover hij niet in detail treedt) de afgelopen weken omhoog geschoten, nu veel kerkdiensten in het land zijn afgeblazen of teruggebracht tot digitale uitzendingen. Het aantal kijkers is volgens hem met honderdduizenden gestegen.

[11.00] Paus geeft uitzonderlijke urbi et orbi-zegen op leeg Sint-Pietersplein

Op een volledig verlaten en regenachtig Sint-Pietersplein gaf paus Franciscus vrijdagavond om zes uur een uitzonderlijke urbi et orbi-zegen, de zegen voor de ‘stad (Rome) en de wereld’ die normaliter slechts met Pasen en Kerstmis gegeven wordt. Het was de eerste keer in de moderne geschiedenis dat een paus de zegen voor een leeg plein gaf.

[10.00] Kerkdienstgemist.nl stuurt kerken tijdens coronacrisis geen nota voor extra kijkers

Kerkdienstgemist.nl komt kerken tegemoet die tegen extra kosten aanlopen nu de diensten vele malen meer online worden bekeken.

[09.00] Handreiking en tips voor thuisliturgie

De Theologische Universiteit Kampen en het vrijgemaakt-gereformeerde Steunpunt Liturgie gaan wekelijks een thuisliturgie verzorgen.

ZATERDAG 28 MAART 2020