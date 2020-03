Er is geen recept voor opoffering

Christenen uit de eerste eeuw vielen op door hun radicale toewijding en opoffering, door zieken op te zoeken en doden te begraven. Wat wordt nu gevraagd? ‘Er is geen recept.’

Amersfoort

Hét dilemma dat nu op de katholieke priesters in zijn bisdom afkomt, vertelt de Bossche bisschop Gerard de Korte, vormen thuissituaties. In het ziekenhuis krijg je beschermende kleding aan, daar word je in een pak gehesen, maar wat als iemand thuis erg ziek blijkt en om een ziekenzalving vraagt? ‘Onze pastores worstelen met die vraag. Zij bellen: bisschop, wat moet ik doen?’

