Kerkdienstgemist.nl stuurt kerken tijdens coronacrisis geen nota voor extra kijkers

Deventer-Waddinxveen

De kerken die hun diensten via Kerkdienstgemist streamen, betalen per kijker of luisteraar een klein bedrag. Omdat vanwege de coronacrisis het aantal thuiskijkers sterk is gestegen, dreigde het streamen via Kerkdiensgemist een fors extra kostenpost voor de aangesloten kerken te worden. Gemiddeld zijn er per kerk bijna vier keer zoveel gebruikers als normaal. Kerkdienstgemist heeft beslote..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .