Handreiking en tips voor thuisliturgie

Kampen

Deze week bestaat de handreiking voor thuisliturgie uit algemene tips, zoals: begin met het aansteken van een kaars, creëer een mooie omgeving en neem een betrokken houding aan. In de komende weken komen daar meer uitgewerkte voorbeelden van liturgiën voor thuisvieringen bij.

Nu kerkdiensten door het coronavirus alleen via internet gevolgd kunnen worden, is er behoefte om zelf vorm te geven aan geestelijke ontmoeting, viering en gebed, zegt Anje de Heer van het steunpunt in een verklaring. ‘Om daaraan structuur en vorm te geven, maken we deze handreiking. We bevinden ons in een volstrekt nieuwe situatie en daarbij willen we graag ondersteuning geven.’

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .