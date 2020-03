Predikante stapt op na onthullingen over medewerking aan extreem-rechtse blog

Bazel

De Basler Zeitung ontdekte de medewerking van Christine Dietrich (45) aan de site afgelopen herfst na haar verkiezing als lid van de kantonale kerkraad.

Nu treedt ze af als gemeentepredikante en ook als lid van de kerkraad. De Evangelisch-Reformierte Kirche Basel-Stadt schrijft in een verklaring dat het rond Dietrich ‘sinds haar verkiezing in de kerkraad niet meer rustig is geworden’. Om dat de ‘geschillen over haar persoon haar werk als gemeentepredikant steeds meer hebben beïnvloed’ zijn de kantonale kerk en Dietrich tot het beslu..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .