Orthodoxe rabbijnen laten videostreaming toe tijdens paasfeest

Tijdens het komende paasfeest mogen joodse gelovigen hun oudere familieleden die in isolatie zitten wegens de corona-epidemie dit jaar toch via een videoverbinding laten meevieren.

Jeruzalem

Het gebruik van elektrische apparatuur is in orthodox-joodse kringen op de sabbat en op feestdagen verboden. Maar tijdens het joodse paasfeest, waarvan de liturgie in gezinsverband wordt gevierd met een maaltijd, wordt dit jaar een uitzondering op de regel gemaakt.

Een groot aantal orthodoxe rabbijnen oordeelden dat het gebruik van de applicatie met de naam ‘zoom’ geoorloofd is. Wel moet het programma voor het begin van de feestdag worden aangeschakeld.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .