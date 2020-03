Anne-Christine Girardot: ‘Jij bent vrij om het goede te kiezen’

Maandag kregen we met zijn allen op onze kop van de regering! Het bracht me terug in mijn schooltijd. Dat gevoel dat iemand iets doms had gedaan waardoor iedereen gestraft werd, zoals die keer dat iedereen een toets opnieuw moest maken omdat ze een spiekbriefje op een wc hadden gevonden. En wij moesten ook nog luisteren naar de preek van de directeur …

Gezien het onbezorgde en provocatieve gedrag van sommige burgers het afgelopen weekend, hadden we het best verdiend om in een totale lockdown opgesloten te worden, met strakke controles, zoals in de meeste landen om ons heen. Maar nee, de overheid scherpt de regels aan maar doet vooral opnieuw een appel op onze eigen verantwoordelijkheid.

Ze kiezen voor een ‘intelligente lockdown’, gebaseerd op het vertrouwen dat wij, de burgers, een sterk ontwikkeld moreel kompas hebben dat ons zal leiden tot keuzes die in het collectieve belang zijn. We geloven in jullie, nog steeds, zegt de overheid ons.

