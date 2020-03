Dominee in Apeldoorn gaat door met dagelijks ochtendgebed in kerk

Predikant Lieuwe de Jong houdt elke dag een ochtendgebed, waaraan gemeenteleden in kleine aantallen meedoen. (beeld Carel Schutte)

Het is een vorm van kerk-zijn die ook in tijden van corona doorgang vindt.

Apeldoorn

De kerkzaal van de Koningshof in Apeldoorn is nagenoeg leeg. Eén echtpaar zit er, naast elkaar aan het gangpad. Voorin de ruimte zit op het podium de predikant. Lieuwe de Jong kijkt niet op of om als er nog twee gemeenteleden binnenkomen. Ze kiezen een plekje op veilige afstand van het echtpaar, om de kans op besmetting met het coronavirus zo klein mogelijk te houden.

