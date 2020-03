Predikanten: overheid, zet ons op lijst met vitale beroepen

Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) heeft die aanvraag ingediend. ‘Mensen die ziek zijn hebben fysieke zorg nodig, maar er is ook ontzettende behoefte aan geestelijke ondersteuning’, zegt Daniëlle Woestenberg van het CIO. ‘Mensen die bang zijn omdat ze de ziekte hebben, of mensen in de omgeving van een zieke worstelen met de vraag hoe ze hiermee om moeten gaan.’

ziekenzalving

Iemand die besmet is met corona mag nu maar één bezoeker ontvangen, naast het zorgpersoneel, vertelt Woestenberg. ‘Onder de definitie van zorg valt ook geestelijke zorg.’ Toch komt het voor dat mensen met corona die in het ziekenhuis liggen geen priester, predikant of geestelijk verzorger mogen ontvangen. De Rooms-Katholieke K..

