Hersteld Hervormde Kerk adviseert nu ook: maximaal 100 bezoekers per dienst

Tegelijk wijst de kerk op het advies om anderhalve meter afstand te houden. Als een kerkgebouw niet groot genoeg is om die afstand aan te houden bij honderd bezoekers, moet het aantal personen alsnog naar beneden. Kerkenraden kunnen gemeenteleden in groepen uitnodigen, bijvoorbeeld per wijk of op alfabetische volgorde. Maar, aldus de richtlijn, houd niet meer dan twee diensten per zondag.

Het landelijke advies komt in de week nadat de Hersteld Hervormde Kerk in Staphorst aanvankelijk een kerkdienst met zeshonderd mensen wilde laten doorgaan. De bezoekers zouden in zes vakken van honderd mensen worden verdeeld. Door daarbij vier andere ruimtes in te richten, zouden in totaal duizend mensen de dienst kunnen volgen.

