Nieuwe rituelen groeien nu ‘live’

Martin Hoondert (Universiteit van Tilburg) werkt aan een boek over rituelen bij rampen. Normaalgesproken komen de rituelen achteraf, bij het verwerken en herdenken. Maar in de coronacrisis kan hij ze als wetenschapper live meemaken en analyseren.

Wat sta ik eigenlijk te doen als ik drie minuten sta te klappen ‘voor mensen in de zorg’? (beeld anp / Robin van Lonkhuijsen)

Vallen we straks terug in oude patronen, of verandert er echt iets?

Tilburg

‘We zijn flink aan het verzamelen’, zegt Martin Hoondert. Het zijn er dan ook nogal wat: de nieuwe rituelen die in de coronacrisis ontstaan. Hoe begroet je iemand die je geen hand mag geven? Hoe verzorg je een kerkdienst als die online gestreamd wordt – en zonder mensen in de kerk? Wat voor effect heeft een kwartier lang klokken luiden op woensdagavond? En wat sta ik eigenlijk..

