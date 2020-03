Kerken gaan steeds meer bidden via Facebook en YouTube

Nu kerken in toenemende mate de deuren sluiten of overstappen op heel kleinschalige diensten, zoeken ze andere vormen om de gemeenteleden te bereiken. Behalve online-uitzendingen worden YouTube en Facebook ingezet.

De vrijgemaakt-gereformeerde Rehobothkerk in Utrecht sluit de deuren. ‘De overheid geeft nu aan dat burgers aan sociale onthouding moeten doen’, licht dominee Hans van Benthem toe. ‘Daarbij hebben we verschillende artsen in onze gemeente. Zij riepen ook al op om voorzichtiger te zijn.’ Zondag komt er voor de gemeenteleden een YouTubevideo online, waarin Van Benthem uit de Bijbel leest en een me..

De Oud-Katholieke Kerk zoekt naar andere vormen nu alle vieringen zijn afgelast. Zo komen er zondagse vieringen in kleine kring, die via YouTube worden uitgezonden. Drie oud-katholieke pastoors gaan vanaf vandaag een ochtendgebed, avondgebed en dagsluiting streamen via Facebook live. Gelovigen kunnen zich driemaal daags aansluiten bij het gebed van de kerk.

