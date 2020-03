Achter de schermen bij Dag van Nationaal Gebed: Bidden en werken, in díé volgorde

Crisis leidt tot improvisatie, dat is rondom de Dag van Nationaal Gebed niet anders: wat in het gebouw van de Evangelische Omroep in Hilversum normaal een wachtruimte is, is nu even regiekamer. De regisseur heeft meerdere taken, daar waar hij normaal alleen instructies geeft. Nog snel wordt even een kabel verlengd, het geluid opnieuw getest.