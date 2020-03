Utrecht - Den Haag

Afgelopen zondag hielden tal van kerken nog diensten met maximaal honderd bezoekers. Het kabinet heeft woensdagmiddag kerkgenootschappen gevraagd creatieve oplossingen te bedenken zodat er minderen mensen naar de kerk komen. Maximaal honderd kerkgangers is de keiharde grens, maar ‘als het met minder kan, dan met minder’, heeft minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Ve..

De Protestantse Kerk in Nederland publiceerde in reactie daarop een aangepaste richtlijn. Het advies is nu diensten alleen online houden of anders met zo weinig mogelijk personen samen te komen. Avondmaal vieren gaat niet meer, aldus de kerk. De Rooms-Katholieke Kerk ging eerder op de dag al een stap verder en schrapte alle vieringen in de Goede Week, inclusief de Paaswakes en eucharistievie..

