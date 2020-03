Orthodoxe kerken verdeeld over kerkdiensten tijdens coronacrisis

Amersfoort

De in Brussel zetelende metropoliet Athénagoras, die verantwoordelijk is voor de orthodoxe gelovigen in de Benelux die tot het oecumenisch patriarchaat behoren, liet woensdag in een verklaring weten het verbod op kerkdiensten in België te respecteren. Ook de negen Nederlandse parochies volgen deze regel en hebben geen kerkdiensten tot minstens 31 maart.

De orthodoxe parochie van Deventer, die vorig jaar naar het patriarchaat van Moskou overstapte, gaat niet zover en vraagt simpelweg op haar internetsite ‘iedereen die verschijnselen vertoont van verkoudheid of griep af te zien van kerkbezoek totdat volledige genezing is ingetreden’. Het kussen van iconen, het kruis en de hand van de priester ‘kan beter achterwege gelaten worden. Een kleine b..

