Oud-Katholieke Kerk schrapt vieringen Goede Week

De Oud-Katholieke Kerk in Nederland heeft de vieringen in de Stille Week voor Pasen afgelast. Dat maakt aartsbisschop Bernd Wallet woensdag bekend.

Utrecht

Een ingrijpend en pijnlijk besluit, noemt hij het. ‘Dit raakt ons emotioneel. Uitgerekend de vieringen van de Goede Week zijn centraal in de beleving van ons geloof. Dat we die niet in een groter verband kunnen vieren grijpt diep in’, aldus Wallet. ‘De vreugde van Pasen beleef je vooral als je het met elkaar viert. Als de voorganger zegt: “Christus..

YouTube

Het besluit om de vieringen in de Goede Week niet door te laten gaan, nam de kerk in navolging van de Rooms-Katholieke Kerk. Ook naar kerken in het buitenland is gekeken, aldus Wallet. Vanaf aanstaande zondag starten er vieringen in klein verband die live via YouTube worden uitgezonden. Walle..

