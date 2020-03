KRO-NCRV komt met online dagopening

Hilversum

Vanaf woensdag zijn de eucharistieviering (9.30 uur) en het avondgebed (19.00 uur) in de Hilversumse St. Vituskerk online live te volgen. KRO-NCRV gaat de uitzendingen verzorgen via haar website en via de Facebookpagina 'krokatholiek'. Gelovigen kunnen ook gebedsintenties insturen.

Jules Dresmé, pastoor van de parochie, zal regelmatig voorgaan. Ook hulpbisschop Jan Hendriks (Haarlem-Amsterdam) en pastoor Eric Fennis uit Amsterdam zullen voorgaan. Op deze manier wil de katholieke kerk 'pastoraal nabij zijn', meldt de omroep. <

