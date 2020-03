Een Dag van Nationaal Gebed: zo’n gebed bond de mensen altijd al samen

In de rubriek Net als vroeger wordt vanuit de actualiteit van nu teruggeblikt naar de actualiteit van toen. Vandaag: bidden en vasten in geval van rampen en plagen.

Amersfoort

De snelle verspreiding van het coronavirus heeft enkele christelijke organisaties, waaronder de ChristenUnie en de EO, geïnspireerd tot de Dag van Nationaal Gebed. ‘Gebed helpt om onze ongerustheid aan God over te geven, om anderen te zegenen, en om God te vragen ons zijn bedoelingen te laten zien in moeilijke omstandigheden’, schrijven de initiatiefnemers.

Zo lijkt een nationale gebedsdag in tijden van nood aan een nieuw leven begonnen. ‘Niet onze wateren en schepen, onze biddaghen zijn de schrikken onzer vijanden’, schreef dominee Johannes Vechovius uit Tiel in 1699 in zijn Noodige boetprediking. Volgens Vechovius was er geen volk dat God zo veel dank verschuldigd was als de Nederlanders. ‘Wie heeft ons uit de handen onzer vijanden g..

