De Sint-Jan de Doperkerk in het Brabantse Veldhoven heeft last van looddieven. Afdeklood op het dak dat onder de leien ligt, zo’n vijf meter boven de grond, is weggehaald. Dat leverde afgelopen week grote lekkage op in de kerk, meldt het Eindhovens Dagblad: het water kwam via de muren naar beneden, de vloerbedekking in de werksacristie is zompig, het priesterkoor staat deels blan..

Gergem Berkenwoude bouwt kerk

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .