Dominee rapt en zet boodschap neer in de coronacrisis: ‘Denk toch na!’

Haarlem

Siemoe levavchem is de titel van Muddes rap: ‘Denk toch na!’ Het thema komt uit het bijbelboek over de profeet Haggai. ‘Welke weg zijn jullie ingeslagen? Denk toch na!’, dat is de waarschuwing van Haggai aan Israël, dat in een crisis zit, net als wij nu. En Mudde rapt:

Epidemieën worden pandemieën

- de wereld is een dorp.

Alles hangt met alles samen

- oorzaak en gevolg.

