Hard psalmen meezingen vanaf de bank. ‘Door het online te volgen, kun je ook met elkaar bidden’

Kerken in het hele land hielden zondag de deuren gesloten. Om de verspreiding van het coronavirus te vertragen zijn bijeenkomsten vanaf honderd personen afgelast. Tienduizenden mensen luisterden en keken daarom via het internet naar een kerkdienst. ‘Zo kun je toch met elkaar voorbeden doen.’

Tineke en Jan Nieuwenhuis luisterde zondag vanaf de bank naar de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in Wezep. (beeld nd)

Wezep

Jan (60) en Tineke (57) Nieuwenhuis gaan altijd naar de kerk – behalve als ze ziek zijn of op vakantie. Maar verder iedere zondag twee keer, weer of geen weer. Het is dan ook voor het eerst dat het echtpaar uit Wezep kerngezond en in eigen land de eredienst vanuit huis moet volgen. Maar de uitbraak van het coronavirus vraagt om uitzonderlijke maatregelen. Net als de meeste andere kerken besl..

