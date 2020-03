Het normaal zo kerkgaande Rijssen zat geschokt en gelaten thuis

Rijssen

Als wachters op de muur, zo houden twee mannen de wacht bij de grote deuren van de monumentale Schildkerk in Rijssen. Boven hun hoofden in steen gebeiteld een bijbelvers dat opeens ironisch kan worden opgevat: ‘Laat ons onze onderlinge bijeenkomsten niet nalaten.’ Maar deze zondag is er vrijwel niemand. Het door een ochtendzon beschenen plein is leeg.

Deze zondagmorgen wordt de hervormde dominee Paul Blom bevestigd als predikant van ‘wijk 1’. Eigenlijk had de kerk stampvol moeten zitten, met gasten, genodigden en een dankbare gemeente; hadden de kinderen een lied zullen zingen en had iedereen na afloop de dominee een hand geschud.

