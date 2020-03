Om 13 uur allemaal tegelijk ‘Jezus Overwinnaar’ zingen

Als kerken zondag al met de handen in het haar zaten, was dat op sociale media niet te merken. Tips, bemoediging en online kerkvieringen gaven de toon aan. Er ging zelfs een oproep rond om in heel Nederland vanuit huis om 13.00 uur precies allemaal het lied ‘Jezus Overwinnaar’ te zingen. Amsterdam

Er ging een oproep op sociale media rond om in heel Nederland vanuit huis mee te doen met een samenzang om 13.00 uur precies van het lied ‘Jezus Overwinnaar’. (beeld nd)

In Wijk en Aalburg gingen mensen van wie de achternaam met een A begint ‘s morgens naar de kerk. De kerkdiensten van de Gereformeerde Gemeente ging er wel door, maar het alfabet bepaalde de aanwezigheid. Niet alle kerkgangers waren op hetzelfde tijdstip welkom, het kerkvolk werd op achternaam verdeeld over de drie zondagse diensten. En grote gezinnen mogen met maximaal twee kinderen naar de die..

In Rotterdam ging de misviering in de Oud-Katholieke Kerk wel door, maar zaten de gelovigen op ruime afstand van elkaar. Het kerkgenootschap laat de komende weken geen enkele dienst meer doorgaan. Veel kerken telden de kerkgangers bij de deur, zoals de hervormde gemeente in Lexmond. Op de website van de Orthodoxe Kerk in Nederland was zondag nog geen oproep te zien om iconen en kruisen voorl..

