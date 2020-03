Van 650 naar 45 kerkgangers in Dordrecht, meters uit elkaar

In de Augustijnenkerk in Dordrecht zijn zondag vooral lege plekken.

In de Augustijnenkerk (PKN) in Dordrecht zijn door het coronavirus de gemeenteleden op basis van postcode uitgenodigd om 09.00 of om 10.45 de kerkdienst bij te wonen. Rijen stoelen zijn weggehaald, de mensen zitten ver uit elkaar. (beeld Dirk Hol)

Dordrecht

Normaal zit de kerk, een gereformeerdebondsgemeente binnen de Protestantse Kerk in Nederland, vol met ongeveer 650 mensen per dienst. Elke zondag worden er vier diensten gehouden. Vanwege het coronavirus mogen er niet meer dan honderd mensen bijeen komen. Daarom zijn de stoelen verder uit elkaar gezet, is de gemeente opgedeeld naar postcodegebied en is bezoekers gevraagd per gezin bij elkaar..

