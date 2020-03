Brief aan kerken: kritiek op Israël is vorm van antisemitisme

Alle kerken en voorgangers in Nederland kunnen deze week rekenen op een 'urgente brief' van Christenen voor Israël over de demonisering van Israël.

Rookwolken na een Israëlische luchtaanval in de Gazastrook, een reactie op afgevuurde raketten, februari dit jaar. (beeld afp / Said Khatib)

Nijkerk

De aanleiding is de aankondiging van de openbare aanklager van het Internationale Strafhof eind vorig jaar om onderzoek te doen naar vermeende oorlogsmisdaden door Israëlische leiders. Dat gaat over misdaden begaan in de Palestijnse gebieden. Het onderzoek kan leiden tot de vervolging van zowel Israëliërs als Palestijnen, zij het dat Israël het Strafhof ..

Voor Christenen voor Israël is het een voorbeeld van nieuw antisemitisme. In de brief aan de voorgangers en kerken schrijft de organisatie dat 'de eindeloze kritiek op de staat Israël, die zich presenteert als antizionisme, in de praktijk een vorm van antisemitisme blijkt te zijn'.

