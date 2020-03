Maaike Hartog is christen en veganist: ‘Ook dieren zijn levende zielen’

‘Ik ben veganist, maar heb dat pas later kunnen verbinden aan mijn geloof’, vertelt Maaike Hartog. Ze is een van de auteurs van het boek Dier & Evangelie, dat christenen wil aanmoedigen na te denken over dierenrechten.

Zoetermeer

Toen Maaike Hartog zwanger raakte, sloeg ineens de onzekerheid toe. Was dit te verenigen met haar veganistische leefstijl? Ze vertelt over dit dilemma aan het eind van Dier & Evangelie. Van dit boek, dat zaterdag verschijnt, is ze een van de auteurs. De uitgave is verzorgd door Vegan Church, een platform voor veganistische christenen.

Het boek is bondig en toegankelijk geschreven. Aan het eind laten de auteurs iets zien van hun persoonlijk leven. ‘Het geven van borstvoeding heeft me weer een ander perspectief gegeven op het melken van koeien’, schrijft Hartog, die woont in het Engelse Reading. Haar zoon eet inmiddels mee in het plantaardige dieet. ‘Wat ik mooi vind, is dat we hem zijn aangeboren liefde voor dieren nooit h..

