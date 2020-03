Lokaal kerknieuws: eerste dorpskerkentour van start

eerste dorpskerkentour van start

De Protestantse Kerk in Nederland komt met een eerste ‘dorpskerkentour’: in drie regio’s wordt een dag georganiseerd waar nagedacht wordt over de betekenis van kerk-zijn in het dorp. Op 9 mei is er een bijeenkomst in Flevoland, 6 juni in Noord-Brabant en 13 juni in Drenthe. Aan de orde..

openluchtviering Stadspolders Dordt

De protestantse gemeente en de vrijgemaakt-gereformeerde kerk in de Dordtse wijk Stadspolders houden volgende maand een gezamenlijke openluchtviering. Aanleiding is de viering van veertig jaar Stadspolders, de jongste wijk van Dordrecht. De protestantse predikant Erik Schippers en d..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .