Band opbouwen met mensen is een lastig punt bij pioniersplekken

Nieuwe vormen van kerk-zijn slagen er uitstekend in mensen te trekken die niet naar een traditionele kerk gaan, maar het is lastig met hen een hechte gemeenschap te vormen.

Zin op School in Waalwijk, een pioniersplek van de Protestantse Kerk. (beeld Martijn Vellekoop)

Utrecht

Dat staat in een rapport van de Protestantse Kerk in Nederland waarin een tussenstand wordt opgemaakt van het pionierswerk op dit moment. Het gebrek aan binding en continuïteit levert op diverse plekken spanning op, aangezien het een uitdrukkelijke doelstelling is dat pioniersplekken zich ontwikkelen tot duurzame gemeenschappen.

