Kerk Lokaal: ‘Dit virus zet een streep door het machtige maakbaarheidsdenken’

‘Het is weer helemaal de tijd om naast de krant de Bijbel te lezen’, begint Krijn de Jong in het christelijk-gereformeerde Kerkblad voor het Noorden. ‘Net dachten we dat we alles konden beheersen, de techniek staat immers toch nergens voor. (...) De techniek maakt ons bijna goddelijk. De machtige leider van China, Xi Jinping, is al aardig op weg om zicht te krijgen op het doen en laten van al zijn 1,2 miljard onderdanen. De maakbaarheid van de samenleving, van de economie, zelfs van het menselijk geluk lijkt volgens velen in ‘t zicht te komen. Nog even en dan ... En toen was er plotseling dat coronavirus.’ Dat virus zet een streep door het machtige maakbaarheidsdenken, schrijft De Jong. En nodigt uit tot gebed - in veel bladen wordt vooruitgegrepen op biddag, woensdag 11 maart. ‘Bidden is niet een soort erkenning dat er iets boven ons is, het is een uitdrukkelijke belijdenis daarvan.’ En: ‘Het virus kent geen grenzen, het gebed ook niet en de liefde al helemaal niet.’