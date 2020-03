Gereformeerde Kerken vrijgemaakt moeten bezuinigen vanwege dalende ledenaantal

Elspeet

Zaterdag besloten de landelijke vergadering van de Nederlands-gereformeerden en de synode van de vrijgemaakten samen dat er een commissie strategie en financiën moet komen. Die moet een visie maken voor de toekomstige kerk, met een financieel plaatje. Die moet inhoudelijk kijken naar wat de kerken op landelijk niveau willen organiseren en wat dat mag ..

Alle lokale gemeenten binnen de twee kerkverbanden betalen een quotum aan de landelijke kerk: een jaarlijks bedrag per kerklid. Bij de Nederlands-gereformeerden ligt dat bedrag op 19,40 euro. Dat is lager dan bij de vrijgemaakten, die zo’n 29 euro per jaar per kerklid betalen. De bedoeling is dat die twee bedragen na de fusie ergens in het midden uitk..

