Moderne kunstpelgrimage eindigt bij open graf

Een ‘hedendaagse kunstpelgrimage’ voert in de binnenstad van Deventer langs veertien moderne Kruiswegstaties. Van een roadmovie door de Auvergne tot de gevechten in de Donbas, lijden mengt zich met onschuld.

Deventer

Hét beeld van de lijdenstijd-pelgrimage in de binnenstad van Deventer is een jongetje. Een naakt jongetje, onschuldig en onwetend. Hij verschijnt op drie panelen, zwevend, bewegend, op het hoogaltaar van de Grote of Lebuïnuskerk. De panelen zijn schermen, de beelden vormen een video-installatie van Arent Weevers, in het dagelijks leven kunstenaar en studentenpr..

In de Deventer binnenstad is voor de periode van de lijdenstijd een hedendaagse kunstpelgrimage van moderne Kruiswegstaties uitgezet. De Kruisweg stamt uit de katholieke traditie van de late Middeleeuwen, om gelovigen de kans te geven Jezus’ lijden mediterend te doorleven zonder daartoe naar Jeruzalem te hoeven reizen. De moderne variant betreft een internationaal pr..

