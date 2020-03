GKv-synode: Studie homoseksualiteit is urgent

De vrijgemaakt-gereformeerde synode vindt het belangrijk dat het studierapport over homoseksualiteit er komt.

Elspeet

Het deputaatschap dat met zo’n rapport moet komen, heeft een nieuwe voorzitter gekregen: Henk Schaafsma. Hij wordt ook procesbegeleider.

Drie jaar geleden gaf de synode opdracht aan een deputaatschap om met een studierapport te komen. Officieel liep die opdracht tot dit jaar, maar de verwachting was al dat het rapport er in 2023 komt. Het studiedeputaatschap is nu herbevestigd. Daarin zitten ook christelijk-gereformeerden en Nederlands-gereformeerden, op persoonlijke titel. Als de landelijke vergadering e..

