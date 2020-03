Doopvraag in GKv weer terug bij de oude

De vraag die ouders moeten beantwoorden als ze hun kind laten dopen in de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, wordt weer zoals hij was. De synode van die kerken heeft dat vrijdag besloten.

Elspeet

Een kerk uit Amersfoort had bij de synode gevraagd of de doopvraag kon worden aangepast. Sinds 2017 is er in het nieuwe Kerkboek een nieuw doopformulier terechtgekomen. Daar heeft nooit een synode naar gekeken, laat staan mee ingestemd. Het nieuwe formulier is het werk van deputaten Eredienst. Tot die tijd gold de doopvraag die in 2011 was geformul..

Ook de afgevaardigden op de synode vinden het een ongelukkige formulering, bleek tijdens de discussie. ‘Het besef dat je niets goed kunt doen, groeit als je volwassen wordt’, zei Ernst Leeftink. ‘Het is heel raar om dat aan ouders te vragen over hun kind.’ Dat mensen van nature kwaad zijn is nog te verdedigen’, zei Zweitse van Hijum, ‘maar om te zegge..

