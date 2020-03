Gereformeerde Kerken vrijgemaakt maken excuses voor besluit uit 1967

De vrijgemaakte synode, bijeen in Elspeet. (beeld nd)

Elspeet

De synode stemde vrijdag in met het voorstel excuses te maken. Net niet met algemene stemmen, één afgevaardigde onthield zich. Over de vraag of de excuses er moesten komen werd niet gediscussieerd. Het gesprek ging vooral over formuleringen in de besluittekst.

De Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerde Kerken bevinden zich in een proces van hereniging. In 2017 spraken die kerken het verlangen uit weer één kerkgenootschap te vormen. Dit jaar vergaderen de kerken al veelvuldig samen. Dat proces is reden te meer om nu met excuses te komen, aldus de vrijgemaakte synode.

