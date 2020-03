CGK Zwolle plant duizend bomen

Gemeenteleden van de Christelijke Gereformeerde Kerk in Zwolle planten duizend bomen langs de IJssel. Dit doen ze in samenwerking met de christelijke natuurbeweging A Rocha. Zwolle A Rocha Zwolle beheert in samenwerking met een andere partij een natuurgebied langs de zuidrand van de stad Zwolle. De uiterwaarden van de IJssel zijn eigendom van Rijkswaterstaat. Met de boomplant-actie leveren de CGK en A Rocha onder meer een bijdrage aan de biodiversiteit langs de IJssel.