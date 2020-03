Kerkleider in Zuid-Korea door het stof om corona

De leider van de kerkelijke gemeenschap Shincheonji in Zuid-Korea heeft zijn excuses aangeboden voor de verspreiding van het coronavirus. Meer dan de helft van de in totaal vierduizend gevallen in Zuid-Korea is verbonden aan zijn kerk.

Lee Man-hee, oprichter en leider van de Shincheonji-kerk in Zuid-Korea, ging meerdere keren op de knieën tijdens een persconferentie in Gapyeong. Hij verontschuldigde zich voor de verspreiding van het coronavirus in het land. (beeld afp)

Gapyeong

‘Ik wil mijn oprechte excuses aanbieden aan de mensen namens leden’, zei Lee Man-hee (89) tijdens een persconferentie in een kerkgebouw in Zuid-Korea. Tot twee keer toe ging hij op de knieën. Het is de eerste keer dat de Shincheonji-kerk, die Lee in 1984 heeft opgericht en door de regering wordt bestempeld als een sekte, publiekelijk reageert op de virusuit..

Er is een onderzoek gaande of er een verband is tussen Lee en de sterfgevallen in Zuid-Korea als gevolg van de virusuitbraak. Het stadsbestuur van hoofdstad Seoul beschuldigt Lee ervan werkzaamheden van autoriteiten tegen te werken. Volgens de burgemeester van Seoul heeft de kerkleider geen maatregelen getroffen om het virus in te dammen, en namen en contactgegevens van zij..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .