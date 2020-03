Een Marshallplan voor jong Irak

Een nieuwe generatie in het Midden-Oosten is op zoek naar perspectieven voor de toekomst. Het Westen moet helpen, vindt pater Jens Petzold.

Utrecht

‘Zeventig procent van de Iraakse bevolking – ook van de christenen – is onder de 35 jaar’, zegt pater Jens Petzold. ‘De oorlog tegen ISIS is gewonnen; nu zijn we terug bij de problemen van voor die tijd. Irak staat op een kruispunt. De route die het land de komende maanden kiest, kan de trend zetten voor het hele Midden-Oosten. Als Irak kiest ..

Pater Jens woont sinds 2010 in Iraaks Koerdistan. Hij is priester in de Chaldeeuws-Katholieke Kerk, die met Rome verbonden is. Afgelopen weekend was hij in Nederland. ‘Om aan public relations te doen’, en met een glimlach houdt hij zijn beide handen op. ‘We hebben hulp nodig.’

