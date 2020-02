Interreligieuze beweging Coexister leert jongeren samenleven

Samuel Grzybowski (derde van links) in 2014 tijdens de 'Interfaith Tour' van Coexister. In tien maanden tijd bezocht de beweging in veertig landen religieuze gemeenschappen. (beeld afp Photo / Jean Francois Monier)

Parijs

‘Ik heb zelf de smaak van uitsluiting geproefd’, vertelt Samuel Grzybowski. Hij is de oprichter van Coexister. Hij brengt in Frankrijk jongeren tussen 18 en 35 jaar van allerlei achtergronden bij elkaar: moslims, christenen, joden, atheïsten. Het doel: diversiteit als een kracht zien, uitsluiting tegengaan.

Grzybowski is 27 en is fulltime sociaal ondernemer. Hij richtte als middelbare scholier in Parijs elf jaar geleden Coexister op. ‘Ik ben vier jaar lang gepest. Dat was zwaar. De enige vrienden die ik had waren in het Parc des Princes, het stadion van Paris Saint Germain. Daar was een interculturele groep, met mensen van verschillende achtergronden.’

