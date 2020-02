Christelijk activiste Mary Mohammadi (21) op borgtocht vrij

De Iraanse christelijke activiste Mary Mohammadi is vrijgelaten uit de gevangenis. Hiervoor is een borgsom van omgerekend 1800 euro betaald.

Maandag 2 maart moet de twintiger haar hoorzitting bijwonen. Dat meldt de Duitse nieuwssite Idea. Op 12 januari werd Mohammadi gearresteerd op het Azadiplein in de Iraanse hoofdstad.

social media

Daar werd op dat moment gedemonstreerd tegen het Iraanse regime. Het is niet zeker of Mohammadi daaraan meedeed. Wel bekritiseerde ze op de dag van haar arrestatie via social media het regime. Ze stelde dat er naast de ‘harde repressie’ met wapens en traangas ook een ‘zachte repressie’ gaande is, die moeilijker te bestrijden is, maar tegelijk veel schadelijker is. Na ..

