Animo voor speciale kerk van binnenvaartschippers

Amersfoort

In een enquête van de werkgroep Binnenvaartpastoraat van de Protestantse Kerk zeggen 67 van de 110 deelnemers lid te worden van zo'n gemeente.

Die enquête is vorig jaar uitgezet onder zevenhonderd schippers. De werkgroep wil weten of plannen voor een zelfstandige gemeente haalbaar zijn. Op de vraag of het vormen van een nieuwe gemeente een goed idee is, reageren 50 van de 110 positief.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .